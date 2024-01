Ue: Busia (Anac) su conflitto di interesse, solo noi non abbiamo regole chiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da noi - aggiunge - non ci sono regole precise e quelle poche previste, come l'obbligo per i parlamentari di dichiarare ruoli e partecipazioni in azienda, se disattese non prevedono sanzioni adeguate. Altrove invece sono previste sanzioni fino alla decadenza dalla carica se si dichiara il falso o si omette di dichiarare". Secondo il presidente "un adeguamento normativo non è contro, ma a favore delle istituzioni: serve a garantirne l'autorevolezza e assicurare la fiducia dei cittadini. Chi ricopre una carica istituzionale, deve assumere le sue decisioni nell'interesse di tutti, senza commistioni con interessi personali, legati alle proprie attività imprenditoriali o professionali. E questo vale sia per i parlamentari che per i componenti del governo". "Spetterà naturalmente al legislatore - continua Busia - individuare i casi in cui scatta l'incompatibilità e quando questa si estende anche ai familiari, disciplinando poi il periodo successivo alla cessazione della carica. Ma qualcosa va fatto e in tempi brevi". In Italia non esiste nemmeno una legge stringente sulla trasparenza nei rapporti tra politica e lobby: "È un altro tassello fondamentale: occorre innanzitutto istituire canali trasparenti attraverso cui i portatori di interessi - siano essi imprese o associazioni di consumatori, comitati di quartiere o associazioni del terzo settore - possano far pervenire le proprie proposte. Questi canali devono essere pubblicizzati e visibili a tutti. Spetterà poi al decisore pubblico scegliere fra le diverse proposte, assumendosene la responsabilità davanti agli elettori". Sul fronte dei finanziamenti alla politica, invece: "Devono esserci divieti molto rigidi sui benefici finanziari e non finanziari, diretti e indiretti, che le lobby e i gruppi di pressione possano far pervenire al decisore pubblico, ai suoi familiari o anche a enti o fondazioni a lui legate. In Italia invece oggi non c'è nulla di tutto questo, e tutto ciò rischia di aprire la via a fenomeni di corruzione", conclude Busia. (Rin)