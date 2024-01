Gaza: media, "passi da gigante" nei colloqui degli 007 a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui in corso a Parigi tra i vertici dell'intelligence di Stati Uniti, Israele, Qatar ed Egitto, sullo scambio dei prigionieri trattenuti nella Striscia di Gaza hanno fatto passi da gigante. Lo ha affermato una fonte palestinese informata alla "Arab World Press". Secondo la fonte c'è un accordo sui dettagli della prima fase dello scambio di ostaggi e di un cessate il fuoco temporaneo a Gaza, dove Israele ha lanciato un'operazione militare il 7 ottobre scorso in seguito all'attacco del movimento islamista palestinese. I colloqui hanno riguardato la situazione della fase post bellica e chi governerà la Striscia di Gaza, ha detto la fonte, aggiungendo che la prima fase dell'accordo includerebbe il rilascio di un ostaggio israeliano per 30 prigionieri palestinesi, in concomitanza con la sospensione di tutte le azioni militari. La fonte ha spiegato che la prima fase prevede il ritiro delle forze israeliane dalle zone interne di Gaza. (segue) (Res)