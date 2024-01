Infrastrutture: al via dibattito pubblico su Ss Orte-Civitavecchia, opera sarà pronta nel 2029 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Speriamo di poter concludere l'iter progettuale in questa legislatura", ha detto l'assessore ai Lavori pubblici della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, in occasione della presentazione di ieri nella Sala Tevere della Regione Lazio. "Il tratto Monte Romano-Civitavecchia - ha spiegato Rinaldi - è già stato oggetto di un ricorso al Tar e un annullamento del parere espresso nel 2018. Il ministero delle Infrastrutture ha commissariato l'opera, sono state presentate delle idee progettuali e su queste si svolgerà il dibattito pubblico. All'inizio di giugno dovremmo avere la relazione finale, con l'accoglimento o meno di quello che gli stakeholder porteranno sul tavolo. È un'area dove ci sono tanti vincoli e problematiche da superare". Su tutti e quattro i tracciati che compongono l'opera è stato avviato il percorso per il recepire dei pareri sui beni paesaggistici e i vincoli esistenti. "Speriamo, entro l'anno, di avere un primo progetto definitivo per poi poter avviare le gare nel 2025: abbiamo previsto anche la richiesta di finanziamenti specifici al ministero. Una volta avviati i lavori, ci vorranno circa quattro anni per completare l'opera. Nel 2029 potrebbe concludersi la Orte-Civitavecchia", ha concluso Rinaldi. (segue) (Rer)