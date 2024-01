Infrastrutture: al via dibattito pubblico su Ss Orte-Civitavecchia, opera sarà pronta nel 2029 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'infrastruttura è ritenuta strategica "non solo per i territori interessati, ovvero Lazio e Umbria, ma ha una valenza di carattere nazionale", ha spiegato la commissaria di governo, Ilaria Maria Coppa. "Parliamo degli ultimi 10 chilometri. L'opera commissariata è di circa 15 chilometri. I primi 5 chilometri sono stati appaltati, ed è in corso la redazione del progetto conclusivo - ha aggiunto -. E questi sono gli ultimi 10-12 chilometri. Ci sono diverse alternative di tracciato, a seconda di quello scelto può variare la lunghezza dell'itinerario. L'itinerario completo è di circa 80 chilometri, quindi il completamento di questa infrastruttura porterà a compimento di un itinerario sul quale il Paese ha investito molto negli ultimi 30 anni", ha concluso. "Il dibattito , regolato dal nuovo codice degli appalti, sarà avviato il primo febbraio e coinciderà con la prima seduta di discussione", ha spiegato Francesca Romana Letto della direzione tecnica di Anas. "Nei successivi 60 giorni le amministrazioni statali, regionali e portatori di interessi potranno presentare le loro osservazioni che saranno tenute conto da Anas nel sviluppare il progetto", ha concluso. (Rer)