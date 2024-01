Giappone: tre residenti stranieri accusano la polizia di profilazione razziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre cittadini stranieri residenti in Giappone hanno intentato ieri una causa contro il governo centrale e diverse amministrazioni locali, sostenendo di essere stati vittima di profilazione razziale da parte della polizia, e chiedendo ciascuno un risarcimento di 3,3 milioni di yen (22mila dollari). I querelanti, uomini di età compresa tra 20 e 50 anni, vivono tutti in Giappone da più di 10 anni, e godono di un permesso di residenza permanente o sono stati naturalizzati. A loro dire, però, la polizia giapponese li ha più volte sottoposti a controlli a causa del loro aspetto e della loro etnia. La causa è stata intentata in particolare contro il governo centrale giapponese, il governo metropolitano di Tokyo e quello della prefettura di Aichi. Secondo i querelanti, la condotta delle forze dell'ordine nei loro confronti ha violato l'articolo 14 della Costituzione giapponese, che vieta la discriminazione sulla base della razza o dell'origine familiare. Uno dei querelanti, un 26enne pakistano che vive in Giappone da quando aveva 8 anni, sostiene che gli sia capitato di essere fermato dalla polizia due volte nell'arco dello stesso giorno. "C'è una percezione secondo cui gli stranieri in Giappone tendono a commettere crimini, e vorrei che questo cambiasse", ha dichiarato l'uomo. "E' giunto il momento di ripensare le modalità di conduzione degli accertamenti da parte della polizia". (Git)