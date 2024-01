Usa: vicegovernatore Texas, continueremo a installare filo spinato al confine con il Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Texas continuerà a installare filo spinato e altre barriere fisiche lungo il confine con il Messico, a dispetto del recente pronunciamento della Corte Suprema che ha autorizzato l'amministrazione del presidente Joe Biden a smantellare le barriere unilateralmente installate dallo Stato della stella solitaria. Lo ha dichiarato ieri il vicegovernatore del Texas, Dan Patrick, confermando il braccio di ferro in corso tra lo Stato di confine, che ha ricevuto l'appoggio di altri 25 Stati Usa a guida repubblicana, e il governo federale. La controversia, che nelle ultime settimane ha innescato una vera e propria crisi istituzionale, ha avuto origine lungo una breve sezione del confine tra Stati Uniti e Messico nei pressi di Eagle Pass, dove la guardia nazionale texana ha sostanzialmente espulso la Pattuglia di frontiera federale, erigendo barriere in filo spinato e respingendo i migranti verso i valichi d'ingresso regolari. Il governo federale accusa il Texas di ostacolare le operazioni al confine, e di aver impedito alla Pattuglia di frontiera l'accesso allo Shelby Park, un parco pubblico collocato proprio a ridosso del confine, che la Guardia nazionale texana ha trasformato in una vera e propria base operativa. Il Texas rifiuta da giorni di rimuovere il filo spinato al confine, nonostante una scadenza formulata dal governo federale. (segue) (Was)