Usa: "Nyt", Taylor Swift è davvero parte della strategia elettorale di Biden (2)

- Tali teorie erano state innescate dal recente annuncio di un partenariato tra Swift e dell’organizzazione progressista Vote.org per promuovere la registrazione dei giovani in vista delle elezioni, che però era stata presentata dalla diretta interessata come una iniziativa del tutto apartitica. Il "New York Times" evidenzia che l'endorsement di Swift al presidente Biden, che replicherebbe quello concessogli dalla cantante nel 2020, avrebbe effetti potenzialmente enormi: Swift conta 279 milioni di seguaci su Instagram, e un suo singolo post sui social media, lo scorso anno, ha convinto 35mila persone a iscriversi al Partito democratico. Di recente Swift ha stretto una relazione assai pubblicizzata con una stella del football americano, che le consentirebbe di fare da "ambasciatrice" per i Democratici tra una componente dell'elettorato Usa che è solitamente appannaggio del Partito repubblicano. Tra i più entusiasti sostenitori del coinvolgimento di Swift nella campagna presidenziale democratica figura il governatore della California Gavin Newsom, che in molti pensano possa addirittura sostituire a sorpresa Biden come prossimo candidato democratico alla Casa Bianca, o assumere tale ruolo alle successive elezioni presidenziali. (Was)