Kazakhstan: allo studio accordi con Uzbekistan e Cina per utilizzo bacini idrici transfrontalieri

- Il Kazakhstan sta lavorando a una serie di accordi con l'Uzbekistan e la Cina per la gestione, lo sfruttamento e la distribuzione congiunti dell'acqua nei bacini idrici transfrontalieri. Lo ha detto il ministro delle Risorse idriche e dell'Irrigazione del Kazakhstan, Nurzhan Nurzhigitov, durante una riunione del governo. Secondo il ministro, la firma degli accordi è prevista dal concetto per lo sviluppo di un sistema di gestione delle risorse idriche adottato dal Kazakistan per il periodo 2024-2030. "Il concetto prevede la firma di accordi tra i governi della Repubblica del Kazakhstan e della Repubblica dell'Uzbekistan sulla gestione e lo sfruttamento congiunto dei bacini idrici transfrontalieri, nonché tra il Kazakhstan e la Repubblica Popolare Cinese sulla distribuzione dell'acqua dei fiumi transfrontalieri. Una componente importante della cooperazione internazionale è lo sviluppo di un meccanismo per la collaborazione in materia di acqua ed energia in Asia centrale", ha affermato Nurzhigitov. (segue) (Res)