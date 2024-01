Kazakhstan: allo studio accordi con Uzbekistan e Cina per utilizzo bacini idrici transfrontalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha ricordato che sette degli otto bacini idrici del Kazakhstan sono transfrontalieri, motivo per cui "il nostro Paese dipende in gran parte dalla politica idrica degli Stati vicini: la Repubblica Popolare Cinese, la Federazione Russa e i Paesi dell'Asia centrale". “Secondo l’Istituto di geografia e sicurezza idrica, la portata media dei grandi fiumi in Kazakhstan è diminuita di 12,5 chilometri cubi rispetto al 1960, di cui nove chilometri cubi, ovvero il 72 per cento della riduzione totale, riguardano i fiumi locali mentre quelli transfrontalieri hanno registrato un calo di 3,5 chilometri cubi ovvero il 28 per cento”, ha osservato Nurzhigitov. Considerando la tendenza alla diminuzione della portata dei fiumi, entro il 2030 lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera dovrebbe diventare uno degli aspetti chiave della politica statale nel campo delle relazioni idriche, ha sottolineato il ministro kazako. (Res)