Ucraina: "Politico", Stoltenberg negli Usa farà pressione su alleati Trump per sbloccare aiuti a Kiev

- Nel corso della sua visita negli Stati Uniti il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg vedrà gli esponenti repubblicani alleati dell'ex presidente Donald Trump per tentare di sbloccare l'approvazione al Senato del pacchetto di aiuti da 60 miliardi di dollari destinati all'Ucraina. Lo riferisce "Politico" secondo cui domani Stoltenberg terrà un discorso alla Heritage Foundation, un centro studi conservatore strettamente legato a Trump. La visita avviene in un momento in cui l'ex presidente e i suoi collaboratori stanno facendo pressioni sui Repubblicani affinché impediscano l'approvazione di un pacchetto di aiuti da 111 miliardi di dollari che include aiuti a Ucraina, Israele e Taiwan, a causa dei disaccordi con la Casa Bianca sulla lotta contro l'immigrazione clandestina al confine degli Stati Uniti con il Messico. "Alla Heritage Foundation, Stoltenberg probabilmente avrà un pubblico scettico che sostiene che l'Europa debba prendere l'iniziativa nel sostenere l'Ucraina, mentre gli Stati Uniti spostano la loro attenzione sulla regione dell'Indo-Pacifico", riferisce "Politico". (segue) (Was)