Ucraina: "Politico", Stoltenberg negli Usa farà pressione su alleati Trump per sbloccare aiuti a Kiev (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, invece, il segretario generale della Nato si recherà in visita al Congresso, dove incontrerà il presidente della Camera dei rappresentanti Mike Johnson, il leader del Partito democratico alla Camera Hakeem Jeffries, il leader repubblicano al Senato Mitch McConnell e altri rappresentanti di entrambi i partiti. Il Senato potrebbe presto annunciare un accordo bipartisan per superare il nodo della sicurezza al confine con il Messico, che ha impedito sinora l'approvazione dei nuovi aiuti all'Ucraina. I Repubblicani alla Camera, però, hanno già avvertito che nella sua forma attuale, l'accordo non otterrà l'approvazione di entrambe le camere del Congresso. Successivamente, Stoltenberg si recherà allo stabilimento missilistico di Lockheed Martin in Alabama, dove probabilmente ripeterà la tesi del presidente Joe Biden secondo cui i posti di lavoro nel complesso della difesa statunitense dipendono direttamente dagli aiuti destinati a Kiev. "Questi messaggi saranno diretti all'ala isolazionista del Partito repubblicano e ai legislatori che stanno discutendo la richiesta di aiuti all'Ucraina avanzata da Biden da mesi. La situazione in Ucraina rimane difficile, poiché Kiev e Mosca sembrano essersi bloccate in una situazione di stallo e nessuna delle due parti sembra in grado di raccogliere abbastanza capacità di combattimento per fare passi avanti significativi nel conflitto," scrive "Politico". (Was)