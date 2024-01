Medio Oriente: "Wsj", Washington ha diverse opzioni per rispondere all'uccisione dei suoi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno a disposizione diverse opzioni per rispondere all'attacco contro una base Usa in Giordania, che nel fine settimana ha causato la morte di tre militari. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui le opzioni sono sostanzialmente tre: attaccare direttamente l'Iran; colpire gruppi o personale di Tehran all'estero, e intensificare ulteriormente la pressione finanziaria sull'economia iraniana. Il quotidiano ricorda che l'attacco contro la base statunitense in Giordania è stato rivendicato dalla Resistenza islamica in Iraq, una coalizione di milizie sciite filo-iraniane che dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas ha sferrato attacchi anche contro tre basi Usa in Siria, inclusa quella di Al Tanf, vicina ai confini con Giordania e Iraq. L'Iran, di contro, ha negato ogni coinvolgimento nell'attacco. Come sottolineato dalla Stampa Usa, l'amministrazione del presidente Joe Biden si trova a dover bilanciare imperativi apparentemente inconciliabili: rispondere all'attacco con misure di durezza senza precedenti dall'inizio del conflitto a Gaza, tentando però di scongiurare lo scoppio di un conflitto regionale in Medio Oriente. Ieri il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha dichiarato che gli Usa "risponderanno con decisione a qualunque aggressione", aggiungendo che la risposta "potrebbe articolarsi su più livelli, potrebbe giungere in diversi stadi ed essere sostenuta nel tempo". Il "Wall Street Journal" evidenzia che un attacco Usa sul territorio o in acque iraniani, sollecitato da diversi esponenti del Partito repubblicano, "non avrebbe precedenti". Tale scenario rischiò di concretizzarsi nel 2019, sotto la presidenza di Donald Trump, quando l'Iran abbatté un drone da sorveglianza statunitense. L'amministrazione Biden ha cercato sinora un confronto meno muscolare con Tehran, ma la situazione di forte volatilità regionale, unita alle pressioni politiche legate alle elezioni presidenziali in programma quest'anno negli Usa, potrebbero spingere la Casa Bianca a un deciso cambio di linea. (Was)