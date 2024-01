Corea del Nord: nuovi lanci di missili balistici verso il Mar Giallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha supervisionato personalmente il test di lancio di un missile da crociera per sottomarini. Lo hanno annunciato ieri i media di Stato della Corea del Nord, confermando così il lancio di missili da crociera denunciato domenica da Seul. Stando al resoconto fornito dal quotidiano "Rodong Sinmun", Kim ha anche passato in rassegna gli sforzi della Corea del Nord tesi a sviluppare e assemblare un sottomarino a propulsione nucleare, e ha ribadito l'obiettivo di Pyongyang di costruire una marina militare dotata di armi nucleari per far fronte alle "minacce esterne". (segue) (Git)