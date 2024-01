Trasporto aereo: American Airlines effettuerà voli diretti giornalieri tra Tokyo e New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea American Airlines Inc. ha annunciato che "nei prossimi mesi" avvierà collegamenti giornalieri diretti tra l'aeroporto Haneda di Tokyo e l'aeroporto John F. Kennedy di New York, dopo aver ricevuto l'approvazione preliminare dalle autorità statunitensi. America ha avuto la meglio su United Airlines, che le contendeva il medesimo slot dell'aeroporto Haneda di Tokyo, precedentemente riservato a un collegamento tra Tokyo e Portland (Oregon) della compagnia Delta Air Lines. Secondo una nota del dipartimento dei Trasporti Usa, la proposta presentata da American Airlines "rafforzerebbe la competizione e conseguirebbe meglio l'obiettivo principale di massimizzare i benefici pubblici". (Was)