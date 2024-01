Ucraina: "Wsj", arenato piano di Regno Unito e Giappone per la fornitura di proiettili d'artiglieria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Un piano studiato da Regno Unito e Giappone per aumentare la fornitura di proiettili d'artiglieria all'Ucraina si è arenato, a dimostrazione delle difficoltà affrontate dall'Occidente nel sostenere la costante domanda di munizioni legata al conflitto in corso in Europa orientale. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", ricordando che il piano prevede la produzione di proiettili d'artiglieria da 155 millimetri in Giappone su licenza della compagnia britannica Bae Systems. I proiettili in questione verrebbero forniti al Regno Unito, che sarebbe libero così di attingere ulteriormente alle proprie riserve di munizioni esistenti per sostenere l'Ucraina, aggirando il divieto in vigore in Giappone contro le forniture di armi e munizioni a Paesi in Stato di guerra. Il piano poggia sulla decisione del governo giapponese di allentare i vincoli di lunga data alle esportazioni della difesa, in vigore nel Paese asiatico sin dalla fine della Seconda guerra mondiale. Grazie alla revisione delle linee guida per l'export di armamenti, il Giappone potrebbe avviare la fornitura di missili Patriot agli Stati Uniti già entro il primo trimestre 2024, consentendo a Washington di inviare più missili antiaerei a Kiev.