Ucraina: "Wsj", arenato piano di Regno Unito e Giappone per la fornitura di proiettili d'artiglieria (2)

- Grazie a un piano analogo, la Corea del Sud ha già fornito indirettamente all'Ucraina centinaia di migliaia di proiettili d'artiglieria da 155 millimetri. Il Regno Unito aveva inizialmente valutato la possibilità di acquistare proiettili analoghi già prodotti dalla compagnia giapponese Komatsu, ma ha scartato tale possibilità prima ancora di discuterla formalmente con Tokyo, a causa dello scarso volume produttivo dell'azienda giapponese. I proiettili da 155 millimetri si sono affermati come lo standard universale per i sistemi d'artiglieria della Nato. In realtà - evidenzia il "Wall Street Journal" - l'intercompatibilità tra i proiettili dello stesso calibro realizzati da diverse aziende è più teorica che pratica, e il loro impiego in diversi sistemi d'artiglieria pone potenziali problemi di sicurezza. Gli sforzi sinora profusi dalla Nato per accelerare la produzione di proiettili d'artiglieria, e sostenerne l'enorme rateo d'impiego da parte delle forze ucraine, hanno sortito effetti contrastanti: gli Stati Uniti hanno raddoppiato con successo la produzione nazionale a circa 30mila proiettili al mese, e potrebbero aumentarla ulteriormente a 80mila proiettili al mese entro la fine di quest'anno. In Europa, invece, il processo è più lento, e ostacolato proprio dagli occasionali problemi di incompatibilità. (Was)