Usa: identificati i tre militari uccisi in Giordania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha identificato i tre militari rimasti uccisi nell'attacco con droni sferrato da milizie filoiraniane contro un avamposto delle forze Usa nel nord della Giordania, vicino al confine tra quel Paese e la Siria. Si tratta del sergente William Rivers, di 46 anni, e delle specialiste Kennedy Sanders, di 24 anni, e Breonna Moffett, di 23 anni. Tutti e tre i militari erano originari dello Stato della Georgia, e Rivers aveva già servito all'estero in Iraq. I tre militari erano assegnati alla 718ma Compagnia genieri, un'unità di riservisti dell'Esercito statunitense basa a Fort Moore, in Georgia, secondo le informazioni fornite dalla portavoce del Pentagono Sabrina Singh. Nell'attacco sferrato contro l'avamposto militare statunitense in Giordania sono rimasti feriti almeno altri 40 militari. Singh ha spiegato che un drone suicida esplosivo ha colpito un alloggio della base nelle prime ore del mattino, quando molti militari dormivano, causando il grave bilancio, che potrebbe peggiorare ulteriormente nelle prossime ore. Sembra che il drone si sia potuto avvicinare alla base perché inizialmente scambiato per un simile apparecchio operato dalle forze Usa, a sua volta in avvicinamento. (Was)