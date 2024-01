Usa: vicegovernatore Texas, continueremo a installare filo spinato al confine con il Messico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi, diversi governatori repubblicani hanno addirittura accusato l'amministrazione Biden di collaborare apertamente coi trafficanti di esseri umani, ricevendo i migranti attraverso il confine e distribuendoli da lì in diversi Stati dell'Unione. Ieri Patrick ha avvertito che se le autorità federali tenteranno di rimuovere forzosamente il filo spinato, innescheranno un "confronto" con le autorità statali texane: "Ho visitato le nostre truppe (della Guardia nazionale) venerdì per ringraziarle, sostenerle e stare al loro fianco nell'eventualità che l'amministrazione Biden potesse inviare la Pattuglia di confine. Ha saggiamente deciso di non farlo, e ne siamo grati. Non vogliamo un confronto, ma questo confine deve rimanere sicuro", ha detto il vicegovernatore. La scorsa settimana il governatore del Texas, Greg Abbott, ha dichiarato che al confine con il Messico è in corso "una invasione", e che tale crisi consente allo Stato di attivarsi per garantire la propria autodifesa "soprassedendo" alle norme federali. Diversi esponenti del Partito democratico hanno risposto alla crisi sollecitando Biden ad assumere il controllo della Guardia nazionale del Texas, che però gode del sostegno esplicito di oltre due decine di altri Stati Usa a guida repubblicana. (Was)