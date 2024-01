Trasporto aereo: nel 2023 l’aeroporto di Skopje è stato il quinto più trafficato nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Skopje, capitale della Macedonia del Nord, ha registrato nel 2023 quasi 2,9 milioni di passeggeri ed è stato il quinto più trafficato nella regione dei Balcani. Lo ha reso noto il sito "Exuaviation”. Nel 2023 il maggior numero di passeggeri, quasi otto milioni, è transitato nell’aeroporto di Belgrado, in Serbia, seguito da quello della capitale croata Zagabria con 3,72 milioni. Al terzo posto si colloca Pristina, in Kosovo, con 3,59 milioni. Quarta è invece Spalato, sempre in Croazia, con 3,42 milioni. Nel 2023 oltre 35,5 milioni di passeggeri sono transitati attraverso gli aeroporti commerciali dei Paesi balcanici, ovvero 5 milioni in più rispetto al 2022. Il maggior numero di passeggeri ha volato con la compagnia a basso costo ungherese Wizz-Air (5,9 milioni), seguita da Air Serbia (5,2 milioni) e da Ryanair (3,66 milioni). (Seb)