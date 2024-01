Kosovo: Kurti, separare processo adesione Ue da normalizzazione rapporti con Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di adesione del Kosovo all'Unione europea “dovrebbe essere separato da quello per la normalizzazione delle relazioni con la Serbia”, svolto nell'ambito del dialogo Belgrado-Pristina. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, secondo quanto riferisce il sito del quotidiano “Koha Ditore”. Il premier ha così ribadito la posizione già espressa lo scorso 22 gennaio in occasione del vertice dei leader dei Balcani occidentali organizzato a Skopje dalla Macedonia del Nord. Il quotidiano ricorda che le autorità di Bruxelles hanno già replicato alla posizione espressa da Kurti. "Le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e la normalizzazione sono i pilastri del processo di adesione all'Ue per qualsiasi aspirante”, si legge in una nota inviata ieri in risposta alle domande del “Koha Ditore”.(Alt)