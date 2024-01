Italia-Africa: Renzi, vertice merito di Descalzi, Meloni lo ringrazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Speriamo che dopo la complicata due giorni dedicata al Piano Mattei, per Giorgia Meloni l’agenda possa prevedere qualche ora di relax, prima dei prossimi impegni internazionali. “Innanzitutto la premier stamattina dovrà telefonare a Claudio Descalzi per ringraziarlo. Se il vertice Italia-Africa non è fallito, è tutto merito del capo dell’Eni”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo editoriale di domani per “Il Riformista”. “Lo stesso che Giorgia criticava quando fu nominato, definendo il governo di allora schiavo della lobby del gas. ‘Come si cambia per non morire’ potremmo cantare oggi. Non è stato un vertice storico: erano presenti meno della metà dei capi di Stato e di governo. E la cosa maggiormente riuscita alla premier è stata la battuta quando ha stretto la mano a Moussa Faki, presidente della Commissione dell’Unione africana, dicendo: ‘Questo è quello vero’. La battuta, istituzionalmente discutibile in una foto ufficiale, strappa un sorriso a tanti. Vi ricordate quando la Meloni restò al telefono per mezz’ora con dei comici russi convinta di parlare proprio con Faki? Ma sul resto la premier ha fatto il compitino: se sono rose, fioriranno. Speriamo. Al momento sembra solo tanta fuffa e colpisce che il mondo vero, quello del terzo settore, della cooperazione internazionale, dell’associazionismo sia stato tenuto sostanzialmente alla finestra”, aggiunge Renzi. (Rin)