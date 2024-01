Ungheria: Renzi su caso Salis, Meloni chiami Orban e si indigni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni deve chiamare Orban, subito. “È inaccettabile che una ragazza italiana, Ilaria Salis, sia tenuta ammanettata al guinzaglio come un cane in un carcere ungherese”. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo editoriale di domani per “Il Riformista”. “Noi non sappiamo se la Salis sia colpevole: sappiamo che gli ungheresi devono rispettare la dignità dell’uomo. E non lo stanno facendo. E chi sta zitto è complice di una evidente violazione dello stato di diritto. Se davvero è amica di Orban, Meloni deve farsi sentire. Se non lo è, anche. Non importano le idee della Salis: noi tutti, a cominciare da Berlusconi e continuando con il sottoscritto, abbiamo riportato a casa da situazioni ingarbugliate persone che avevano idee opposte alle nostre. E allora se c’è un’italiana tenuta al guinzaglio in un’aula di tribunale ungherese la premier sovranista deve indignarsi, immediatamente”, aggiunge. (Rin)