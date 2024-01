Ungheria: Conte su caso Salis, Meloni alzi la voce, non ci interessa che Orban sia suo amico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'italiana in catene. Legata mani e piedi in Ungheria, detenuta dopo alcuni scontri con i neonazisti di quasi un anno fa. “Giorgia Meloni, non ci interessa che Orban sia un suo caro amico, bisogna agire con la massima determinazione e alzare la voce”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Gli amici e alleati politici vengono dopo gli italiani, i loro diritti, la loro dignità. Bisogna mettere fine a questa vergogna, ora”, aggiunge. (Rin)