Gaza: Blinken, Unrwa indaghi subito su accuse ai dipendenti ma il suo ruolo è cruciale

- L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso ai rifugiati palestinesi (Unrwa) deve indagare immediatamente sulle accuse in merito al presunto coinvolgimento di alcuni dei suoi dipendenti nell’attacco che Hamas ha sferrato contro Israele il 7 ottobre scorso. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “L’agenzia deve rivedere le sue procedure: detto ciò, gioca un ruolo indispensabile a sostegno della popolazione civile nella Striscia di Gaza, e nessun altro ha le capacità e la struttura per fare lo stesso”, ha detto. (Was)