Usa: minacce di morte a Biden e Harris, arrestato un cittadino del Michigan

- Un uomo residente in Michigan è stato arrestato dopo avere minacciato di uccidere il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la vicepresidente Kamala Harris. Lo ha confermato al portale di informazione “Axios” un portavoce dell’ufficio del procuratore del distretto giudiziario orientale dello Stato. L’uomo, il 48enne Russell Douglas Warren, residente a Prudenville, è comparso ieri in tribunale a Bay City, ed è stato arrestato. Le autorità hanno segnalato diversi messaggi con minacce di morte pubblicati dall’uomo sulla piattaforma X a partire da sabato scorso. Warren ha anche minacciato di piazzare ordigni esplosivi in diversi edifici governativi. (Was)