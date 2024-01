Corea del Nord: nuovi lanci di missili balistici verso il Mar Giallo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non hanno colto alcuna indicazione o segnale di una minaccia militare diretta da parte della Corea del Nord. Lo ha dichiarato la scorsa settimana all'agenzia di stampa "Yonhap" un funzionario del governo statunitense, smentendo di fatto l'avvertimento precedentemente rivolto da suoi colleghi a Washington tramite il quotidiano "New York Times", secondo cui Pyongyang potrebbe intraprendere azioni militari "letali" contro la Corea del Sud nei prossimi mesi. I timori in merito alle intenzioni del leader nordcoreano Kim Jong-un sono alimentati dal progressivo aumento della tensione militare verificatosi nella Penisola coreana nelle ultime settimane. "Anche se in questo momento non scorgiamo alcuna indicazione di una minaccia militare diretta, continuiamo a monitorare il rischio di una azione militare della Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) contro la Corea del Sud e il Giappone", ha dichiarato il funzionario statunitense a "Yonhap". (segue) (Git)