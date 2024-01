Gaza: Crosetto, Italia ha offerto sostegno a popolo palestinese sugli aiuti umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha offerto sostegno al popolo palestinese e si è mossa per portare aiuti umanitari, “senza che nessuno ce lo chiedesse”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Quarta Repubblica”. L’Italia “si è comportata da alleata di Israele” ma ha anche distinto “fin dall’inizio Hamas dal popolo palestinese”, ha osservato Crosetto, ricordando l’impegno per la soluzione dei due Stati. “Diffido delle manifestazioni che nascono per difendere una cosa positiva e si trasformano nell’opposto”, tramite la violenza, ha spiegato Crosetto. Sulla questione dell'Unrwa e sulla scelta del governo italiano, ha proseguito il ministro, "bisognava dare un segnale". (Res)