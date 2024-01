Udine: Rizzetto (Fd’I), in Consiglio comunale proposta mozione di sentimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio inoltre presente - aggiunge Rizzetto - che oggi in Consiglio comunale nessuno tra i consiglieri di maggioranza si è alzato durante la discussione per difendere la scelta del sindaco De Toni, abbandonandolo rispetto alla delibera, un'operazione che risultava essere quindi mediatica ma nei fatti poco incisiva. I consiglieri del centrodestra hanno proposto quindi una collaborazione con la Fondazione Milan per rendere strutturale un percorso che deve compiersi regolarmente nel tempo per sconfiggere alcuni episodi, orribili, che ancora avvengono. Confermo poi che la città di Udine, il Friuli e tutto il Friuli Venezia Giulia non possono essere tacciati di razzismo al di fuori di 4-5 personaggetti che hanno urlato frasi indicibili nei confronti del portiere del Milan, a cui va ancora una volta, la mia e nostra solidarietà, rinnovandogli l'invito di venire a Udine, affinché lui stesso possa rendersi conto dell'affetto che la città di Udine prova verso di lui. I responsabili saranno giustamente puniti ed anzi, abbiamo proposto che il Comune, a nome di tutta la cittadinanza, si costituisca parte civile". (Rin)