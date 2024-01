Banche: Banca Ifis ampiamente al di sopra di indicazioni Bankitalia su requisiti capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banca Ifis rende noto di aver ricevuto dalla Banca d’Italia la notifica di conclusione del periodico processo di revisione prudenziale (“Srep decision”) condotto sul gruppo. La Banca d’Italia – riferisce una nota – ha individuato per il 2024 i seguenti requisiti di capitale (pari alla somma di Overall Capital Requirement e Pillar 2 Guidance) su base consolidata: Common Equity Tier 1 ratio 9,00 per cento; Tier 1 ratio 10,90 per cento; Total capital ratio 13,30 per cento. I requisiti di capitale sopra riportati includono la componente Target della Pillar 2 Guidance pari all’1,00 per cento. Il gruppo Banca Ifis supera ampiamente i requisiti di capitale, avendo al 30 settembre 2023 i seguenti coefficienti patrimoniali: Common Equity Tier 1 ratio 15,53 per cento; Tier 1 ratio 15,54 per cento; Total capital ratio 18,42 per cento. Rispetto ai requisiti Srep in termini di Cet1, Banca Ifis presenta un buffer tra i più ampi del sistema bancario italiano, pari a 653 punti base. (Com)