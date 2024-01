Agricoltura: Crosetto, su regole necessario coniugare velocità e buon senso con democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le democrazie devono imparare a coniugare le necessità di regole con la realtà, oppure creeranno un profondo squilibrio sul mercato interno, come nel caso dell'agricoltura. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a “Quarta Repubblica”. Non si può pensare “che le regole della convivenza civile siano fissate da persone che non hanno mai conosciuto” l’ambito su cui pongono delle regole, ha rilevato il ministro, in merito alle proteste degli agricoltori in numerosi Paesi europei. “Bisogna coniugare velocità e buon senso con la democrazia”, ha osservato Crosetto. Ci sono “scelte ideologiche” che non sono legate alla sinistra, come quella ambientalista, ha proseguito il ministro. “Il tema del riequilibrio della ricchezza” e che ogni lavoratore “abbia la possibilità di vivere del proprio lavoro fa parte dell’essenza della democrazia”, ha concluso. (Res)