Ungheria: Roberto Salis, per aiutare Ilaria necessario "passare ai fatti"

- Bisogna creare una squadra di persone che abbiano le deleghe per portare avanti la questione, perché “bisogna passare ai fatti” per aiutare Ilaria Salis. Lo ha detto a “Quarta Repubblica” Roberto Salis, il padre della donna attualmente detenuta in carcere in Ungheria. Dei due cittadini tedeschi arrestati con Ilaria Salis, uno è stato rilasciato immediatamente e l’altro è apparso oggi in tribunale, dichiarandosi colpevole di essere parte di un’organizzazione criminale e per cui ha ricevuto una condanna a tre anni “mentre per mia figlia” ne chiedono 11, ha ricordato il padre della donna. (Res)