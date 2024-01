Governo: Renzi, Meloni faccia tacere Lollobrigida e mandi mazzo di fiori a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’agenda di oggi ci dovrebbero essere anche un paio di piccoli impegni: far tacere il cognato, ad esempio. Lo scrive il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nel suo editoriale di domani per “Il Riformista”. “Ogni volta che Lollobrigida parla un fratello d’Italia si sente male. Sembra che lo faccia apposta. Dopo aver lanciato i paccheri su Marte e gli spaghetti sulla Luna, il ministro si è accorto da qualche ora di aver aumentato le tasse agli agricoltori terrestri. Ma straparla di puzzo di letame, pensando di essere al Bagaglino e non al governo”, sottolinea Renzi, che aggiunge: “Giorgia deve poi mandare un mazzo di fiori a Giuseppe Conte, la sua stampella per gli amici: dopo l’ok sulla vigilanza e il sostegno sul Mes ecco che i Cinque stelle difendono il governo anche sulla Rai. E la cosa incredibile è che anche il Pd, finalmente, se ne sta accorgendo. Ci hanno messo tre anni ma adesso ci arrivano anche loro, eccome se ci arrivano. L’importante, diceva quello, è non avere fretta”. (Rin)