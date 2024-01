Francia: Tav Torino-Lione, trovato accordo su finanziamenti per studi su tracciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stato trovato un accordo per sbloccare il finanziamento degli studi del tracciato della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione, che verrà presentato all'Unione europea. Lo ha annunciato con un comunicato il ministro della Transizione ecologica francese, Christophe Bechu, che al momento ha anche il portafoglio dei Trasporti. Questo "accordo ambizioso e globale è stato trovato il 29 gennaio con Laurent Wauquiez, il presidente della regione Auvergne-Rhone-Alpes", ha detto Bechu nel comunicato, spiegando che si tratta di una "tappa chiave" per il progetto. La Francia doveva presentare entro domani, 30 gennaio, un finanziamento iniziale di 130 milioni per ottenere i 90 milioni che l'Unione europea apporterà al progetto. (Frp)