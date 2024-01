Medio Oriente: fonti Usa, risposta a raid in Giordania sarà più marcata del solito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta degli Stati Uniti all’attacco sferrato domenica contro una base militare Usa in Giordania, a seguito del quale hanno perso la vita tre militari, sarà probabilmente “più potente” rispetto alle precedenti ritorsioni approvate da Washington dopo altri attacchi contro il personale militare statunitense in Iraq e in Siria. Lo hanno detto alcuni funzionari Usa anonimi all’emittente “Cnn”. Dallo scorso ottobre, dopo l’attacco sferrato da Hamas contro Israele, le milizie filoiraniane hanno attaccato più di 160 volte i militari statunitensi in Iraq e in Siria. (Was)