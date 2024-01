Usa: il procuratore generale Merrick Garland sarà operato alla schiena sabato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, dovrà sottoporsi nel fine settimana ad un intervento chirurgico alla schiena, e le sue funzioni saranno esercitate temporaneamente dalla sua vice, Lisa Monaco. Lo riferisce l’emittente “Nbc News”. La direttrice per gli affari pubblici del dipartimento, Xochitl Hinojosa, ha affermato che la procedura, in programma per sabato, sarà “minimamente invasiva”. Si tratta di una operazione chiamata decompressione interlaminare per trattare un caso di stenosi lombare: una procedura comunemente utilizzata per ridurre il dolore alla schiena bassa. “Il procuratore generale dovrebbe tornare a casa il giorno stesso, ed essere operativo dalla settimana del 5 febbraio”, ha detto. Garland, 71 anni, sarà comunque sedato con anestesia generale per circa 90 minuti, e la vice procuratrice Lisa Monaco assumerà le sue funzioni fino alla sua completa ripresa. (Was)