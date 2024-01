Kosovo: premier Kurti, il posto di Pristina è nell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il posto del Kosovo “è nell’Unione europea”. Lo ha dichiarato il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, al suo arrivo al summit dei leader dei Balcani occidentali che si tiene oggi a Skopje. Kurti ha aggiunto che Pristina sta attuando “con successo” le riforme destinate ad avvicinare il Kosovo all’Ue, in particolare quelle riguardanti la pubblica amministrazione, l'agenda verde e le infrastrutture. Il premier kosovaro ha infine ringraziato i vertici politici europei e statunitensi per il loro sostegno. Il Piano di crescita economica per i Balcani occidentali, approvato dalla Commissione europea nel novembre scorso, è al centro dell'incontro di oggi nella capitale della Macedonia del Nord.(Alt)