Serbia: portavoce ministero Esteri russo, Belgrado sotto attacco dell'influenza ibrida esterna

- La Serbia è sotto l'attacco “dell'influenza ibrida esterna” e dei tentativi di “scuoterla dall’interno”, ma è un esempio di “Stato responsabile che protegge i propri interessi nazionali e non rinuncia al partenariato con la Russia”. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in un'intervista al quotidiano serbo "Politika". Zakharova ha osservato che le recenti proteste a Belgrado (organizzate dall'opposizione dopo le elezioni di dicembre) "sono un esempio di grave ingerenza esterna negli affari di uno Stato sovrano". "L'Occidente ha portato avanti a lungo e con costanza le sue attività sovversive contro la Serbia, per privarla della sua sovranità e del diritto di determinare liberamente il proprio sviluppo", ha affermato Zakharova. "Ciò costringe Belgrado a rinunciare ai suoi interessi nazionali fondamentali", ha aggiunto la funzionaria russa, sottolineando a tal proposito che “il problema del Kosovo è particolarmente grave". Secondo Zakharova, negli anni Washington e Bruxelles "hanno trasformato il fattore Kosovo in uno strumento di pressione sulla Serbia, dando carta bianca agli albanesi del Kosovo per incoraggiare l'intolleranza nazionale nei confronti della popolazione serba locale”. La portavoce del ministero degli Esteri russo ha quindi evidenziato che l'Unione europea si è rivelata "assolutamente impotente" per la risoluzione del problema. (segue) (Seb)