Serbia: portavoce ministero Esteri russo, Belgrado sotto attacco dell'influenza ibrida esterna (2)

- "Invece di un lavoro mirato con Albin Kurti (premier del Kosovo) sull'adempimento degli obblighi precedentemente concordati, gli Stati dell'Ue hanno lanciato una nuova iniziativa, il cosiddetto piano franco-tedesco", ha spiegato Zakharova, precisando che questo, "costringe la Serbia a un risultato ovviamente inaccettabile e contraddice gravemente il documento fondamentale per risolvere la questione, la risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza dell'Onu". La portavoce del ministero degli Esteri russo ha poi osservato che sui Balcani il mondo occidentale rivendica "diritti esclusivi di cooperazione". "In cambio della prospettiva di aderire all'Ue ci sono i tentativi di introdurre un divieto di cooperazione con la Russia, che oggi rappresenta una richiesta assoluta e incondizionata per coloro che non vogliono rovinare i rapporti con l'Occidente. Purtroppo alcuni Paesi dei Balcani non hanno avuto la volontà politica di resistere a questo ultimatum", ha detto Zaharova. "Auguro sinceramente alla leadership della Serbia di continuare a prendersi cura dei veri interessi del Paese e di non seguire coloro che cercano di costringere Belgrado a sacrificare la propria indipendenza e a rinunciare al proprio orgoglio e all’identità nazionale", ha concluso Zakharova. (Seb)