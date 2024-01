Kosovo-Nord Macedonia: Pendarovski a colloquio da Osmani, focus su prospettiva europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Macedonia del Nord Stevo Pendarovski ha incontrato a Pristina, nell'ambito della sua visita ufficiale in Kosovo, l'omologa kosovara Vjosa Osmani Sadriu. Lo ha annunciato l'Ufficio presidenziale di Skopje, secondo cui durante l'incontro i due hanno espresso soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali, definite "amichevoli, dinamiche e basate sul rispetto e sulla comprensione reciproci". I colloqui si sono incentrati sulla reciproca prospettiva europea, sugli sviluppi del dialogo Belgrado-Pristina, nonché sulle sfide regionali e multilaterali e la situazione della sicurezza nella regione. Il presidente Pendarovski ha riaffermato la posizione di sostegno alle aspirazioni euro-atlantiche del Kosovo, sottolineando che la Macedonia del Nord è pronta a condividere le sue esperienze in relazione ai processi di riforma, al cammino verso l'Ue, nonché in relazione all'adesione alla Nato. Pendarovski e Osmani si sono infine impegnati ad approfondire la cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse, soprattutto nell'economia, sottolineando il loro impegno a contribuire attivamente ad una regione sviluppata dal punto di vista delle infrastrutture ed economicamente prospera. (Seb)