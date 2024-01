Giordania: Blinken, risponderemo con decisione all’attacco contro le nostre truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti risponderanno “con decisione” al recente attacco contro una base militare Usa in Giordania, a seguito del quale tre militari hanno perso la vita. Lo ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “Più di una volta abbiamo messo in guardia chiunque intenda sfruttare le tensioni in Medio Oriente a proprio vantaggio, espandendo il conflitto nella Striscia di Gaza: ci difenderemo come abbiamo sempre fatto, e risponderemo con decisione a qualsiasi aggressione contro le nostre truppe”, ha detto. (Was)