- La risposta degli Stati Uniti all’attacco contro una base Usa in Giordania, a seguito del quale tre militari hanno perso la vita, potrà avvenire “su più livelli, in più fasi e potrebbe essere sostenuta nel tempo”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. (Was)