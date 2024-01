Gaza: direttore dello Shin Bet al Cairo, Egitto teme operazione israeliana a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dello Shin Bet (il servizio di intelligence israeliano per gli affari interni), Ronen Bar, ha incontrato il suo omologo egiziano, Abbas Kamel, al Cairo, nella giornata di lunedì 29 gennaio. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che il colloquio è stato organizzato alla luce delle recenti tensioni tra Israele ed Egitto in merito alla guerra nella Striscia di Gaza, soprattutto per una possibile espansione delle operazioni militari israeliane nella città di Rafah, al confine con l’Egitto. Una operazione del genere, secondo le fonti, preoccuperebbe molto le autorità del Cairo, dal momento che rischierebbe di provocare un incremento senza precedenti dei rifugiati palestinesi in Egitto. Bar, che ha partecipato anche ai colloqui che si sono tenuti domenica a Parigi per trovare un accordo per il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, ha discusso con il suo omologo la situazione al confine tra i due Paesi, dedicando particolare attenzione alla necessità di impedire il traffico illegali di armi nella Striscia di Gaza. (Was)