Udine: Rizzetto (Fd’I), in Consiglio comunale proposta mozione di sentimenti

- I media stanno facendo passare un messaggio sbagliato in quanto affermano che il centrodestra avrebbe "solo" bocciato in Consiglio Comunale a Udine la cittadinanza onoraria a Mike Maignan. “Se i giornalisti avessero seguito tutto il Consiglio comunale, come ho fatto io (c'era lo streaming) si sarebbero accorti che il centrodestra ha proposto una mozione di sentimenti nei confronti di quanto accaduto contro il portiere del Milan durante la partita Udinese-Milan”. Lo afferma in una nota Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della commissione Lavoro della Camera. “Anzi: la minoranza ha chiesto più volte una pausa e riunione dei capigruppo proprio per cercare una soluzione accettata da tutti; la risposta è stata negativa tanto si voleva solo rimontare il caso. Ricordo che servivano i tre quarti dei voti, quindi anche quelli delle opposizioni mai coinvolte nella discussione della proposta in oggetto. Il tema della cittadinanza segue un preciso protocollo. A coloro che ci contestano che nel 2021 la stessa onorificenza è stata conferita a Patrick Zaki, evidenzio che quel passaggio era stato chiesto dal governo per agevolare la liberazione stessa di Zaki", sottolinea. (segue) (Rin)