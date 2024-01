Nato: Blinken, le porte dell’alleanza rimangono aperte anche all’Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le porte della Nato “rimangono aperte, anche per l’Ucraina, che diventerà un membro dell’alleanza”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa a Washington con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. “L’adesione di Svezia e Finlandia è dovuta all’aggressione russa nei confronti di Kiev, che ha portato le autorità dei due Paesi a capire la necessità di proteggere i propri cittadini: il progresso in tempi record che abbiamo registrato per le due adesioni dimostra ancora una volta che le porte della Nato rimangono aperte”, ha detto. (Was)