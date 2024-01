© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vittoria russa in Ucraina “rafforzerebbe e legittimerebbe” Paesi come l’Iran, la Corea del Nord e la Cina. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, durante una conferenza stampa a Washington con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Si tratta di un tema importante per la sicurezza europea e statunitense: continuare a sostenere Kiev è nell’interesse di tutti noi”, ha detto. (Was)