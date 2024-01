Somalia: presidente Mohamud incontra direttrice Fmi Georgieva, focus su economia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud ha avuto "un incontro produttivo" con la direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Il bilaterale, come reso noto dalla presidenza somala su X, si è concentrato "sui risultati economici della Somalia e su obiettivi chiave: rafforzare le istituzioni, aumentare le entrate e stimolare gli investimenti". Il presidente somalo "ha espresso la sua gratitudine per il sostegno dell'Fmi, riconoscendo le sfide poste dal cambiamento climatico e sostenendo opzioni di finanziamento flessibili per favorire la crescita della Somalia", si legge nel post.(Res)