Italia-Africa: presidente Unione africana, Piano Mattei "buon piano" ma da adattare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano Mattei "è un buon piano" ma come ogni progetto per essere concreto dovrà essere via via rivisto ed adattato al contesto. Lo ha detto il presidente delle isole Comore e presidente di turno dell'Unione africana Azali Assoumani nelle dichiarazioni conclusive al vertice tenuto oggi a Roma. Rispondendo ad una domanda di "Agenzia Nova", Assoumani ha minimizzato le perplessità espresse dal presidente della commissione dell'Ua Moussa Faki Mahamat, sottolineando che l'importante è ora "adattare al futuro" il piano proposto. (Res)