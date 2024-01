Governo: domani Cdm alle 12, all’odg decreto legge Milano-Cortina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato in data 30 gennaio 2024, alle ore 12.00 a palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno: schema di decreto legge - Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa” (Infrastrutture e Trasporti); schema di disegno di legge - ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il governo della Repubblica Italiana e il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e Malta per consentire l’iscrizione del corpo italiano di soccorso dell’Ordine (Affari esteri e Cooperazione internazionale); schema di decreto legislativo - istituzione del garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in attuazione della delega conferita al governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Disabilità). Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Rin)