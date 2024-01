© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con le interrogazioni di Fratelli d'Italia e Lega rivolte alle assessore alla Sicurezza, Monica Lucarelli, e all'assessora alla Scuola, Claudia Pratelli, in merito ai presidi delle forze dell'ordine nei luoghi a rischio della città e lo sviluppo dei progetti di formazione per l'avviamento al lavoro. La seduta procede con il voto per il riconoscimento di una serie di debiti fuori bilancio, in calendario anche numerose mozioni. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 13-19)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi effettua un sopralluogo al cantiere di messa a dimora di alberature stradali. Via Montecarotto. (ore 9:30) (segue) (Rer)