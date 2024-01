© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa all’inaugurazione della Tac all’ospedale di Sora. Ospedale Santissima Trinità di Sora, in provincia di Frosinone (ore 11:30)- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, partecipa all’inaugurazione della nuova sede di Accenture a Roma. Palazzo Marignoli, piazza San Silvestro 8 a Roma (ore 18:30)- L'assessore all’Ambiente, Elena Palazzo, interviene al convegno "La sfida green, un'opportunità per le imprese". Unindustria Roma, Via Noale 206 (ore 11) (segue) (Rer)